PayPal hat mit seiner kontaktlosen Bezahlfunktion im stationären Handel offenbar einen Volltreffer gelandet. Immer mehr Menschen bezahlen im Supermarkt oder Restaurant einfach per App. Damit greift der US-Zahlungsdienstleister nun auch im stationären Handel kräftig an. Das ist vor allem vor einem Hintergrund wichtig.PayPal expandiert erfolgreich aus dem Onlinehandel in die reale Welt. Dem Bezahldienstleister zufolge haben sich seit dem Start Anfang Mai 2025 bereits fünf Millionen Menschen in Deutschland
