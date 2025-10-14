Aktien im Fokus: Trigg Minerals sichert sich Schlüsselprojekte in den USA. Aktienkurs schnellt in die Höhe.

Anzeige / Werbung

Die Vereinigten Staaten treiben den Aufbau eigener Lieferketten für kritische Rohstoffe mit Nachdruck voran. Ziel ist es, die Abhängigkeit von einzelnen Ländern - insbesondere von China - zu verringern. In diesem strategischen Umfeld positioniert sich das australische Explorationsunternehmen Trigg Minerals (WKN, A2P4LQ; ISIN, AU0000046021) mit einem wachsenden Portfolio an Antimon- und Wolframprojekten auf US-Boden. Jüngster Schritt: der Erwerb von 20 patentierten Bergbauansprüchen, die Trigg volle Kontrolle über Oberflächen- und Mineralrechte verschaffen.

Strategische Rohstoffe im Fokus der USA

Antimon und Wolfram zählen zu den Mineralien, die für moderne Technologien, Verteidigungsanwendungen und Energiewende-Projekte unverzichtbar sind. In der Vergangenheit dominierte China große Teile der globalen Produktion - bei Antimon mit einem Anteil von über 70 Prozent, bei Wolfram mit mehr als 80 Prozent. Diese Marktkonzentration birgt geopolitische Risiken, die die US-Regierung mit einer aktiven Rohstoffstrategie abfedern will. Das Ziel: lokale Förderung, Diversifizierung der Lieferketten und Investitionen in Projekte, die langfristige Versorgungssicherheit schaffen.

In diesem geopolitischen Spannungsfeld gewinnt Trigg Minerals an Bedeutung. Das Unternehmen, bislang vor allem durch seine Potash-Projekte in Australien bekannt, hat früh das Potenzial erkannt, dass der Aufbau einer US-basierten Versorgungskette für kritische Rohstoffe bietet. Mit den neu erworbenen Bergbauansprüchen stärkt Trigg seine Präsenz in einem Markt, der politisch gewollt und finanziell gefördert wird.

Trigg Minerals stärkt Position in einem wachsenden Zukunftsmarkt

Der jüngste Zukauf umfasst 20 patentierte Mining Claims, die Trigg Minerals nicht nur Schürfrechte, sondern auch uneingeschränktes Eigentum an Boden und Mineralien sichern - ein entscheidender Vorteil in der sonst komplexen US-Bergbaugesetzgebung. Diese rechtliche Klarheit senkt Projektrisiken und erleichtert Investoren die Einschätzung der wirtschaftlichen Perspektiven.

Antimon und Wolfram stehen auf der Liste der von der US-Regierung als "kritisch" eingestuften Rohstoffe. Beide Metalle sind essenziell für Halbleiter, Batterien, Hochleistungselektronik und militärische Ausrüstung - Sektoren, die derzeit massiv ausgebaut werden. Die Nachfrage wächst, während die inländische Förderung noch am Anfang steht. Damit eröffnet sich für Unternehmen wie Trigg Minerals eine Gelegenheit, sich als verlässlicher Partner in einem strategisch priorisierten Markt zu etablieren.

Neben der Ressourcenbasis ist auch die Projektstruktur von Trigg bemerkenswert: Durch gezielte Akquisitionen statt riskanter Greenfield-Exploration konzentriert sich das Management auf Assets mit bestehender Infrastruktur und nachgewiesenen Vorkommen. Damit wird der Weg zur Produktion verkürzt. Dies ist ein Aspekt, der in Zeiten geopolitischer Unsicherheit zusätzlichen Wert schafft.

Mit seinem Vorstoß in den US-Markt und dem Fokus auf kritische Metalle positioniert sich Trigg Minerals in einem dynamischen und politisch unterstützten Umfeld. Sollten die Projekte planmäßig voranschreiten, könnte das Unternehmen zu einem der frühen Profiteure der neuen amerikanischen Rohstoffpolitik werden.

