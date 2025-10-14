ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 14
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
25,010,452.0000
3.6769 USD
IE00BLRPQH31
13 October 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
13,658,091.0000
9.0338 USD
IE00BJXRZJ40
13 October 2025
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
20,714,995.0000
5.6171 USD
IE00BLRPRR04
13 October 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
306,771.0000
5.8149 USD
IE000RMSPY39
13 October 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
1,650,706.0000
6.1238 USD
IE000PY7F8J9
13 October 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
10,988,544.0000
5.7165 USD
IE000QUCVEN9
13 October 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
39,221,765.0000
9.0179 USD
IE000GA3D489
13 October 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
32,162,395.0000
10.889USD
IE0003A512E4
13 October 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
7,256,351.0000
5.6421 USD
IE000O5M6XO1
13 October 2025