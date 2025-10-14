Mehr Sicherheit beim Bezahlen war das Ziel - doch was die neue Empfängerverifikation bringt, ist vor allem Verunsicherung. Banken kämpfen mit der Umsetzung, Kund:innen mit Warnhinweisen, die oft mehr verraten, als sie sollten. Über die "Verification of Payee" (VOP, auch Empfängerverifikation genannt) wurden wir in den letzten Tagen durch unsere Banken flächendeckend informiert. Was zunächst wie eine einfache zusätzliche Sicherheitsfunktion im Überweisungsprozess ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n