Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 14
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|13/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|263695.10
|5.9925
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|13/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|78509650.00
|474257404.27
|6.0408
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|13/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19103900.67
|5.6188
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|13/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|261994.86
|5.9703
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|13/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19044377.00
|112431786.97
|5.9037
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|13/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|247278.00
|1292127.81
|5.2254
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|13/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|243389320.93
|6.7216
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|13/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4920000.00
|28870137.85
|5.8679
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|13/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10215246.83
|5.1076
© 2025 PR Newswire