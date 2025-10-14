Anzeige
Mehr »
Dienstag, 14.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Defence-Boom 2025: Jetzt im Fokus der NATO-Partner - weitere Kursfantasie nach dieser Einladung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
14.10.2025 08:18 Uhr
89 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 14

Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 13/10/2025 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 263695.10 5.9925
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 13/10/2025 3DGL IE000Q8N7WY1 78509650.00 474257404.27 6.0408
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 13/10/2025 3DEU IE0007WLHX89 3400000.00 19103900.67 5.6188
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 13/10/2025 3DUE IE0008H4JHA2 43883.00 261994.86 5.9703
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 13/10/2025 3DUS IE000XERHYF0 19044377.00 112431786.97 5.9037
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 13/10/2025 3DUH IE000DEXCOR7 247278.00 1292127.81 5.2254
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 13/10/2025 3DEM IE0002Z12PN9 36210000.00 243389320.93 6.7216
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 13/10/2025 RDTM IE000VG2WCW5 4920000.00 28870137.85 5.8679
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 13/10/2025 RCEG IE000D1DAPO5 2000000.00 10215246.83 5.1076

© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.