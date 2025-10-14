VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 14
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-13
|NL0009272749
|3938777.000
|375955736.90
|95.4499
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-13
|NL0009272772
|513000.000
|37480458.48
|73.0613
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-13
|NL0009272780
|360000.000
|30371295.29
|84.3647
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-13
|NL0009690239
|8310404.000
|312345715.95
|37.5849
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-13
|NL0009690247
|2598390.000
|44895047.54
|17.2780
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-13
|NL0009690254
|2426537.000
|30273295.83
|12.4759
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-13
|NL0010273801
|2681000.000
|51351625.02
|19.1539
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-13
|NL0010731816
|808000.000
|68450531.53
|84.7160
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-13
|NL0011683594
|76950000.000
|3411608067.98
|44.3354
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-13
|NL0010408704
|30103010.000
|1075556836.76
|35.7292
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-13
|NL0009272764
|328000.000
|20611681.43
|62.8405
