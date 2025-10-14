Oy-Mittelberg (ots) -Wer in Sachen Gesundheit und Wohlbefinden noch mehr aus seinem nächsten Saunabesuch machen möchte, sollte bei gebrauchsfertigen Aufgussmischungen auf naturreine ätherische Öle setzen. Denn über ihre hochwertigen, duftenden Inhaltsstoffe unterstützen sie sowohl unsere körperliche Gesundheit als auch unser seelisches Wohlbefinden, sei es durch Entspannung, Anregung oder einen positiv erlebbaren Einfluss auf die Stimmung. Die Aromatherapie-Expert*innen von Primavera erklären, wie die ätherischen Öle wirken und worauf zu achten ist, wenn diese in der Sauna eingesetzt werden."Sauna-Rituale mit naturreinen ätherischen Ölen bieten den perfekten Rahmen, um im Alltag durch Wärme und Ruhe Entspannung zu finden, das Immunsystem zu stärken und das eigene Wohlbefinden zu fördern", sagt Produktmanagerin Denise Wind.Dabei wirken die ätherischen Öle stets auf zwei Ebenen. Über die Nase gelangen die Duftmoleküle zu den Riechzellen und von dort in limbische Hirnregionen, in denen Stimmung, Schlaf und Stressreaktionen gesteuert werden. Das erklärt, warum die Pflanzenessenzen unmittelbar beruhigend, anregend oder entspannend wirken können. Körperlich wirken bestimmte Stoffe, beispielsweise das in Eukalyptus enthaltene 1,8-Cineol, direkt auf die Schleimhäute und Atemwege und entfalten dort ihre schleimlösende, antimikrobielle oder entzündungshemmende Wirkung. Erfahrungen zeigen sowohl die Steigerung des subjektiven Wohlbefindens als auch die erleichterte Atmung bei Erkältungssymptomen oder schmerzlindernde sowie entkrampfende Effekte (1).In der Sauna kommt ein dritter Faktor hinzu: Temperatur und Luftfeuchtigkeit verändern die Verteilung flüchtiger Stoffe in der Luft und können die Wirkung der ätherischen Öle dadurch verstärken. In der Sauna sind diese also besonders wertvoll.Die besten ätherischen Öle für ein wohltuendes "Schwitz-Ritual"Die folgenden ätherischen Öle sind aufgrund ihres Wirk- und Duftprofils für die Saunabeduftung besonders geeignet:- Eukalyptus globulus: Das bewährte "Erkältungsöl" wirkt stark entzündungshemmend und löst festsitzenden Husten. Als bewährtes Mittel zur Desinfektion der Atem- und Raumluft ist es oft die erste Wahl bei Aufgüssen.- Zirbelkieferöl stärkt mit seinem klaren, frischen Duft das Selbstbewusstsein und wirkt ausgleichend. Auf körperlicher Ebene wirkt es durchblutungsfördernd und vertieft die Atmung.- Lavendel fein beruhigt, entspannt, wirkt ausgleichend und unterstützt einen erholsamen Schlaf. Deswegen ist es besonders gut für entspannende Aufgüsse am Abend geeignet.- Zitrusöle wie Bergamotte oder Orange wirken stimmungsaufhellend und ausgleichend und werden gerne in Mischungen mit anderen Ölen eingesetzt. Vor allem Bergamotte ist für Saunamischungen sehr gut geeignet.Anwendung und Dosierung genau beachtenWeil sich die Wirkung der ätherischen Öle in der warmen Luft deutlich verstärkt, müssen sie unbedingt richtig dosiert und angewendet werden. Grundsätzlich sollten alle verwendeten Öle naturrein, qualitativ hochwertig und unverfälscht sein. Außerdem dürfen sie niemals unverdünnt auf heiße Steine oder den Ofen geträufelt werden. Auch eine sparsame Dosierung ist wichtig. Die Expert*innen von Primavera empfehlen, die duftenden Öle für einen Aufguss in einem separaten Gefäß anzumischen.Für alle, die selbst mischen möchten:DIY-Rezept Entspannende Saunamischung "Heiße Auszeit"50 ml Alkohol (z.B. Wodka)30 Tropfen Zirbelkiefer20 Tropfen Lavendel feinAlkohol und ätherische Öle in eine leere Flasche füllen, verschließen und schütteln. Auf einen Liter Aufgusswasser 1 bis 2 Teelöffel der Saunamischung geben und über die heißen Steine gießen.Übrigens sind Mischungen ausgewogener im Duft und in der Wirkung, als wenn man nur ein ätherisches Öl verwendet. Deswegen ist es sinnvoll, sich eine Mischung auf Vorrat herzustellen.Gebrauchsfertige Mischungen für Sauna und InfrarotkabineWer es lieber "ready-to-use" haben möchte: Die Aroma Sauna Aufgussmischungen von Primavera beleben und stärken Körper, Geist und Seele in Bio-Qualität. Empfohlen von den Experten des Deutschen Sauna-Bundes, tragen sie das Qualitätszeichen "GEPRÜFTE QUALITÄT Deutscher Sauna-Bund" und entfalten in der warmen Saunaluft Atemzug für Atemzug ihre beruhigende, erfrischende oder kräftigende Wirkung.Die Produktpalette umfasst sechs speziell für die Sauna und ein weiteres Produkt speziell für die Infrarotkabine konzipierte Mischungen. Der Sauna Aufguss Tiefenentspannung mit wertvollen Ölen wie Benzoe Siam, Honig und Lavendel lässt Körper und Geist zur Ruhe kommen - für alle, die sich nach Ruhe, Erdung und innerem Gleichgewicht sehnen. Wer die Sauna nicht zur Entspannung besucht, sondern als Kraftort nutzt, findet im Sauna Aufguss Energie Kick mit der Mischung aus Lemongras, Zeder und Latschenkiefer den richtigen Partner. Ideal für alle, die sich danach ein vitalisierendes Eisbad gönnen. Der Sauna Aufguss Waldgefühl Aroma Sauna bio enthält eine Fülle verschiedener Waldöle, darunter Zirbelkiefer, Weißtanne, Fichte und Douglasie sowie eine Nuance von Grapefruit und Lavendel fein.Weil Waldöle eine wohltuende und duftende "Auszeit mit grünem Waldfeeling" vermitteln, wurde die Rezeptur auch für die Anwendung in der Infrarot-Kabine adaptiert. Diese sanftere Schwitz-Variante findet im Privatbereich immer mehr Fans. Quellen:(1) https://ots.de/juc3Kthttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35294302/https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11799053/ Das PRIMAVERA-Sortiment umfasst rund 440 Gesundheits- und Wohlfühlprodukte, die das Unternehmen im Fachhandel, Apotheken, Kosmetikinstituten, im Duft- und Naturkosmetikshop im Allgäu und in Berlin (https://secure.adnxs.com/clktrb?id=798393&gdpr=1&gdpr_consent=0&cachebuster=$%7BCACHEBUSTER%7D&t=2) sowie im Onlineshop (https://secure.adnxs.com/clktrb?id=798394&gdpr=1&gdpr_consent=0&cachebuster=$%7BCACHEBUSTER%7D&t=2) anbietet. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.comPressekontakt:PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel: 08366-8988-931Mail: marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116667/6137041