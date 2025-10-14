NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Reduzierung der Jahresziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Zwar habe er in seinen Ausblicken auf die anhaltende Schwäche der Absatzmärkte und drohende Risiken für die Konsensschätzungen hingewiesen, aber die aktuelle Ankündigung des Reifenkonzerns liege nochmal deutlich unter seiner Ergebnisprognose, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Lage könnte angesichts hoher Lagerbestände bei Budget-Reifen, saisonaler Schwankungen im Geschäftsverkauf und begrenzter Anzeichen für eine Erholung bei Lkw- und Agrarreifen auch im ersten Halbjahr 2026 schwierig bleiben./rob/edh/mis



