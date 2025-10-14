DJ Destatis bestätigt Inflationsanstieg im September

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat bestätigt, dass der Inflationsdruck in Deutschland im September zugenommen hat. Wie die Statistiker in zweiter Veröffentlichung mitteilten, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag um 2,4 (September: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der nationale Verbraucherpreisindex erhöhte sich um ebenfalls 0,2 Prozent und überstieg das Niveau des Vorjahresmonats um 2,4 (2,2) Prozent. Damit bestätigte Destatis erwartungsgemäß die Ergebnisse der Vorabschätzung.

Die Kerninflationsrate erhöhte sich auf 2,8 (2,7) Prozent. Nahrungsmittel verteuerten sich mit einer Jahresrate von 2,1 (2,5) Prozent und Energieprodukte verbilligten sich um 0,7 (2,4) Prozent. Dienstleistungen kosteten 3,4 (3,1) Prozent mehr als vor Jahresfrist und Waren insgesamt 1,4 (1,3) Prozent mehr.

