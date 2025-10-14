Der Elektronikkonzern hat im abgelaufenen Quartal laut vorläufigen Q3-Zahlen massiv vom KI-Boom profitiert. Nicht nur der Umsatz sondern auch der Gewinn vor Steuern lag deutlich über den Erwartungen. Für die Aktie, die im vorbörslichen Handel an der Tokioter Börse noch um vier Prozent gestiegen war, kam es anschließend jedoch zu einem herben Dämpfer. Den vorläufigen Zahlen zufolge erzielte Samsung im dritten Quartal seinen höchsten Quartalsgewinn seit über drei Jahren. Der Umsatz kletterte auf 86 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
