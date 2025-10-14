Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 14
[14.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.10.25
|IE00BN4GXL63
|10,217,633.00
|EUR
|0
|101,007,720.58
|9.8856
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|13.10.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,105,690.37
|99.2868
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|13.10.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,067,959.54
|10.7074
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|13.10.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|623,815.01
|11.0067
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|13.10.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,702,006.47
|12.4314
