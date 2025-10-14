Hamburg (ots) -Im höheren Dienst des Landes Bremen ist die Leitung der Gewerbeaufsicht neu zu besetzen. Mit der vertraulichen Executive-Search-Suche (https://www.kontrast-gmbh.de/de/executive-search/) wurde die Kontrast Personalberatung Hamburg beauftragt. Gesucht wird eine führungserfahrene Persönlichkeit - juristisch geprägt (Volljurist:in) oder technisch/naturwissenschaftlich (z. B. Ingenieur:in) - mit klarer Management-Handschrift.Von Arbeitsschutz bis Marktaufsicht: Breites Mandat mit EU-BezugDie Gewerbeaufsicht vereint Arbeitsschutz, Anlagensicherheit, Produktsicherheit und Marktüberwachung. Das Aufgabenspektrum reicht von Genehmigungs- und Überwachungsverfahren über Produktrückrufe und Störfallmanagement bis zu europäischen Schnittstellen der Marktaufsicht. Damit leistet die Behörde einen wesentlichen Beitrag zu Sicherheit, Gesundheit und fairen Märkten in Bremen und Bremerhaven.Führung mit Wirkung: Strategische Leitungsfunktion im höheren DienstDie Amtsleitung setzt Prioritäten, führt Führungskräfte und Expert:innen, verantwortet Ressourcen, Qualität und die Digitalisierung der Fachverfahren. Sie vertritt die Behörde gegenüber Senat, Politik, Wirtschaft, Sozialpartnern und Öffentlichkeit - souverän in komplexen Stakeholder-Lagen und besonderen Ereignissen. Die Position bietet exzellente Perspektiven für spezialisierte Ingenieur:innen und Volljurist:innen, die wirksam gestalten wollen.Weitere Informationen zu der Stellenausschreibung: "Amtsleiter:in Gewerbeaufsicht (m/w/d) - Leiter:in Gewerbeaufsichtsamt" (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebote-gewerbeaufsichtsamt-bremen/30570/).Bewerbung & VertraulichkeitBewerbungen gehen direkt an die beauftragte Kontrast Personalberatung GmbH. Gleichstellung und Vielfalt werden ausdrücklich gefördert; die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHDipl.-Kfm. Ingo ScheiderBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail redaktion@kontrast-gmbh.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/6137080