INNSBRUCK (dpa-AFX) - Unter großem Medieninteresse hat in Österreich der erste Prozess rund um die milliardenschwere Pleite des Immobilien- und Handelskonzerns Signa begonnen. Firmengründer René Benko muss sich vor dem Landgericht Innsbruck verantworten.

Es geht um den Verdacht, dass der 48-Jährige angesichts seiner drohenden Pleite als Einzelunternehmer erhebliches Vermögen verschleiert und damit seine Gläubiger geschädigt hat. Dieses Verfahren umfasst aber nur einen kleinen Teil der Ermittlungen rund um die Pleite der Signa.

Großes Medieninteresse



Laut Anklage hat Benko einen nicht vertretbaren Miet- und Betriebskostenvorschuss in Höhe von etwa 360.000 Euro für ein von ihm genutztes Anwesen bezahlt. Außerdem habe er 300.000 Euro an eine Angehörige überwiesen, um die Summe den Gläubigern zu entziehen, so der Verdacht. Benko hat die Vorwürfe bisher stets bestritten.

Für den Ex-Milliardär ist es nach neun Monaten in Untersuchungshaft der erste Auftritt in der Öffentlichkeit. Der Strafrahmen reicht bis zu zehn Jahren Haft. Für den auf zwei Tage anberaumten Prozess vor dem Landgericht Innsbruck haben sich rund 70 Journalistinnen und Journalisten aus dem In- und Ausland angemeldet. Acht Zeuginnen und Zeugen sind geladen./mrd/DP/zb