EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG

Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



14.10.2025 / 09:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Warsaw, 13.10.2025 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Kontron AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten 3. Meldepflichtige Person

Name: The Goldman Sachs Group, Inc.

Sitz: Wilmington, DE

Staat: United States of America (USA) 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 9.10.2025 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

0,37 %

4,44 %

4,81 %

63 860 568 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

0,68 %

3,90 %

4,58 %

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000A0E9W5 237 269 0,37 % Subsumme A 237 269 0,37 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Securities Lending Open n.a. 2 656 249 4,16 % Subsumme B.1 2 656 249 4,16 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Swap 08/10/2035 n.a. Cash 136 975 0,21 % Call Warrant 31/12/2030 n.a. Cash 41 321 0,06 % Subsumme B.2 178 296 0,28 %

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 The Goldman Sachs Group, Inc. 2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1 3 Goldman Sachs Group UK Limited 2 4 Goldman Sachs International 3 0,00 % 3,05 % 3,05 % 5 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,00 % 1,28 % 1,28 % 6 Goldman Sachs Bank USA 1 7 Goldman Sachs Bank Europe SE 6 0,00 % 0,11 % 0,11 % 8 GSAM Holdings LLC 1 9 Goldman Sachs Asset Management, L.P. 8 0,03 % 0,00 % 0,03 % 10 GSAMI Holdings I LLC 8 11 GSAMI Holdings II Ltd 10 12 Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd 11 13 Goldman Sachs Asset Management International 12 0,01 % 0,00 % 0,01 % 14 Goldman Sachs International Bank 3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 15 Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC 8 16 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd 15 17 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd 16 18 Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. 17 19 Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. 18 20 Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. 19 21 Goldman Sachs Asset Management B.V. 20 0,34 % 0,00 % 0,34 %

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Please note that the total amount of voting rights have been rounded to 2 decimal places. Therefore, there is a possibility of a rounding error. Warsaw am 13.10.2025



14.10.2025 CET/CEST

