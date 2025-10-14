Datum der Anmeldung:
13.10.2025
Aktenzeichen:
B8-98/25
Unternehmen:
BALANCE Erneuerbare Energien GmbH. KG, Leipzig; 100% (Kontroll-)Erwerb der ostdeutschen Biogasstandorte der DBV (Deutsche Bioenergie Verbinder GmbH), Berlin
Produktmärkte:
Biogasanlagen, EEG-Stromerzeugung
