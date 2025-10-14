Datum der Anmeldung:
10.10.2025
Aktenzeichen:
B11-71/25
Unternehmen:
Beacon Rail Finance S.à r.l., Luxemburg (LUX); Erwerb des Eigentums an Class 77 Lokomotiven von der DB Cargo AG, Mainz sowie der alleinigen Kontrolle nach Ablauf des Leasingzeitraums
Produktmärkte:
dieselelektrische Güterzuglokomotiven
