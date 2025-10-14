Datum der Anmeldung:
09.10.2025
Aktenzeichen:
B8-97/25
Unternehmen:
ResInvest Horizon a.s., Prag (CZE); Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Datteln 4 GmbH & Co. KG, Düsseldorf und der Datteln 4 Beteiligungs-GmbH, Düsseldorf
Produktmärkte:
Fernwärme, Stromerstabsatz
