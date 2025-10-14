Datum der Anmeldung:
08.10.2025
Aktenzeichen:
B7-90/25
Unternehmen:
Group HoldCo 1 Limited, London (GBR); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Diamant Software GmbH, Bielefeld
Produktmärkte:
Finanzmanagement Software, Software für Finanzmanagementsysteme
08.10.2025
Aktenzeichen:
B7-90/25
Unternehmen:
Group HoldCo 1 Limited, London (GBR); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Diamant Software GmbH, Bielefeld
Produktmärkte:
Finanzmanagement Software, Software für Finanzmanagementsysteme
© 2025 Bundeskartellamt