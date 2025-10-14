DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

China verteidigt Exportkontrollen und zeigt sich gesprächsbereit

China hat die neuen Exportkontrollen des Landes für Seltene Erden verteidigt. Die USA seien im Voraus über die Maßnahmen informiert worden, hieß es aus dem chinesischen Handelsministerium. Diese hatten für erneute Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt gesorgt. Die Beschränkungen stellten kein Exportverbot für Seltene Erden dar, die in vielen Sektoren der Wirtschaft von der Elektronik bis zur Automobilindustrie gebraucht werden. Sie dienten vielmehr dem Schutz der nationalen Sicherheit Chinas und der Stabilität der globalen Industrie- und Lieferketten, teilte das Ministerium mit.

Paulson: US-Notenbank kann über zollbedingte Inflation hinwegsehen

Die durch Zölle verursachten Preissteigerungen dürften nach Einschätzung von Anna Paulson, Präsidentin der Federal Reserve Bank von Philadelphia, nur vorübergehend sein. Paulson sprach sich auch für weitere Zinssenkungen der US-Notenbank in diesem Jahr in Reaktion auf einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt aus. Die Preise für Waren seien gestiegen, seit die US-Regierung unter Donald Trump Anfang des Jahres mit der Einführung hoher neuer Zölle begonnen habe, sagte Paulson. Es gebe jedoch kaum Anzeichen dafür, dass dies zu einem andauernden Preisanstieg in der gesamten Wirtschaft führen werde. Diese Einschätzung werde auch durch Wirtschaftsmodelle gestützt.

Powell-Rede könnte Aufschluss über nächsten Fed-Zinsschritt geben

Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank, wird in seiner Rede vor der National Association for Business Economics in Philadelphia an diesem Dienstag einen Balanceakt vollführen müssen. Es handelt sich um Powells ersten großen öffentlichen Auftritt seit der Fed-Sitzung im September, die gravierende Meinungsverschiedenheiten unter den Fed-Vertretern über den Zeitpunkt und das Ausmaß künftiger Zinssenkungen zutage gebracht hat.

Singapurs Wirtschaft wächst im 3Q stärker als erwartet

Singapurs Wirtschaft hat sich im dritten Quartal deutlich weniger als erwartet abgekühlt. Wie das Handels- und Industrieministerium mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 1,3 (zweites Quartal: 1,5) Prozent und lag um 2,9 (4,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Volkswirte hatten Raten von nur 0,3 und 1,9 Prozent prognostiziert. Der Output des verarbeitenden Gewerbes stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 Prozent, nachdem er im zweiten Jahresviertel um 0,7 Prozent abgenommen hatte. Die Bauproduktion ging um 1,2 (plus 6,5) Prozent zurück. Die Produktion im Dienstleistungssektor erhöhte sich um 0,2 (plus 1,7) Prozent.

Destatis bestätigt Inflationsanstieg im September

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat bestätigt, dass der Inflationsdruck in Deutschland im September zugenommen hat. Wie die Statistiker in zweiter Veröffentlichung mitteilten, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag um 2,4 (September: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der nationale Verbraucherpreisindex erhöhte sich um ebenfalls 0,2 Prozent und überstieg das Niveau des Vorjahresmonats um 2,4 (2,2) Prozent. Damit bestätigte Destatis erwartungsgemäß die Ergebnisse der Vorabschätzung. Die Kerninflationsrate erhöhte sich auf 2,8 (2,7) Prozent.

Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im September um 2,2%

Der Flughafen Frankfurt hat im September 6 Millionen Passagiere verzeichnet, das entsprach einem Plus vom 2,2 Prozent gegenüber dem September des Vorjahres. Da die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg erst Mitte September endeten, waren klassische Urlaubsdestination weiterhin sehr gefragt, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 reisten insgesamt rund 47,6 Millionen Fluggäste über das Rhein-Main-Drehkreuz. Dies entsprach einem Anstieg von 1,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024. Das Cargo-Volumen stieg im vergangenen Monat um 0,6 Prozent auf 170.505 Tonnen.

Große Medienhäuser lehnen neue Presserichtlinie des Pentagon ab

Große Medien wie die New York Times, die Washington Post, das Wall Street Journal und CNN lehnen die neuen Presseregeln des US-Verteidigungsministeriums ab. Diejenigen, die den neuen Regeln nicht zustimmen, müssen ihre Pentagon-Presseausweise abgeben und bekommen keine neuen. Verteidigungsminister Peter Hegseth, der Anfang dieses Jahres sensible militärische Informationen in ungesicherten Gruppenchats auf Signal weitergegeben hatte, hat mehrere Personen beschuldigt, während seiner Amtszeit geheime Informationen weitergegeben zu haben. Hegseth behauptet, die Medien würden die Arbeit der Trump-Regierung falsch darstellen.

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Sep +25.800

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Aug +63.879, Quote 4,8%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Aug +5,0%

GB/Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Aug +4,7%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Aug PROGNOSE: +4,7%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon per Juli revidiert auf +4,8%

Singapurs Zentralbank lässt Wechselkurspolitik unverändert

