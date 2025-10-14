Köln (ots) -Von wegen stille Nacht! I'm dreaming of...A ROCKIN' CHRISTMAS! Für dieses besondere Vorweihnachts-Erlebnis verwandelt sich die festlich geschmückte Burg Heimerzheim nahe Köln und Bonn drei Tage lang in eine einzigartige Gala-Location. Vom 12. bis 14. Dezember 2025 können hier Musicalfans, Familien und Liebhaber:innen magischer Abende eine Show erleben, in der die internationalen Künstler:innen Melissa Nettleford und Christian Lunn der musikalische Mittelpunkt sind.Die Bühneninszenierung der "Rocky Horror Show" machte Melissa und Christian auf ihrer Deutschlandtournee auch bei uns zu Musicalstars - für ihre Rollen als Magenta und Riff Raff wurden sie jeden Abend bejubelt. Bei Rockin' Christmas gelingt ihnen das musikalische Kunststück, festliche Weihnachtsklassiker mit mitreißenden Musical-Highlights und besinnliche Atmosphäre mit packender Bühnenkunst zu verbinden.Ebenso elegant wie eloquent führt Ingolf Lück als Gastgeber und Moderator durch diesen besonderen Abend voll Musik, persönlicher Geschichten und Humor - und sorgt vielleicht selbst noch für ein musikalisches Highlight. "Das wird ein großartiger Abend! Musical meets Weihnachten - und das auch noch in einem Schloss", freut sich Ingolf Lück. "Im Musical war ich auch mal ein großes Licht: Als Kerzenleuchter in 'Die Schöne und das Biest'. Wer weiß, was passiert, wenn ich bei Rockin' Christmas wieder einmal den 'Time Warp' höre."50-jähriges Jubiläum der legendären Verfilmung "The Rocky Horror Picture Show"In dieser eindrucksvollen Schlosskulisse darf eine Hommage, inspiriert vom Kultmusical "The Rocky Horror Show", natürlich nicht fehlen - zumal die legendäre Verfilmung "The Rocky Horror Picture Show" in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Die musikalische Inszenierung der Gala stammt von Dan Tomkinson, der als Musical Director bereits die Deutschland-Tour der "Rocky Horror Show" in den Jahren 2022 und 2024/2025 betreute und derzeit für "Pretty Woman - Das Musical" tätig ist. Als musikalische Unterstützung steht eine fünfköpfige Band auf der Bühne.Freuen Sie sich auf eine hochwertige und nahbare Weihnachts-Gala in der wunderschönen Burg Heimerzheim, einen Glühwein-Empfang mit Live-Musik und einer optionalen VIP-Aftershow-Party mit Gesprächen, Fotos und persönlichen Begegnungen mit den Künstlerinnen und Künstlern. Was für ein Jahresausklang - veranstaltet von der in Köln Rodenkirchen ansässigen Kommunikations- und Eventagentur about:communication.Veranstaltungsdetails:- Ort: Burg Heimerzheim, Swisttal (bei Köln und Bonn), kostenfreie Parkplätze- Datum: 12., 13. & 14. Dezember 2025Programm:- Glühwein-Empfang mit Live-Musik (Fr/Sa ab 18:00 Uhr, So ab 16:00 Uhr)- Show & Weihnachtsgala mit großer Live-Band (Fr/Sa 19:00-21:00 Uhr, So 17:00-19:00 Uhr)- Exklusive VIP-Aftershow-Party für den perfekten Ausklang des Abends (optional mit Extraticket)- Tickets: Eventbrite (https://www.eventbrite.de/e/rockin-christmas-weihnachtsgala-auf-burg-heimerzheim-tickets-1517036841029?aff=oddtdtcreator) oder auf Eventim (https://www.eventim-light.com/de/a/68321f3f7664391d2f98c3aa).- 10 % Herbstaktion noch bis Ende Oktober im TicketshopÜber about:communicationabout:communication ist eine Kommunikationsagentur mit Sitz in Köln. Seit über 20 Jahren entwickelt das Team kreative Event- und Kommunikationskonzepte für Unternehmen aus Technologie, Lifestyle, Industrie und Mobilität. Mit der eigenen Eventmarke about:events schafft die Agentur seit Anfang 2025 besondere Momente für Kunst, Kultur und persönliche Begegnung - von Lesungen über Ausstellungen bis hin zu exklusiven Konzertabenden. https://www.aboutcommunication.de/eventsPressekontakt:Katja PlümSenior PR ManagerinE-Mail: events@aboutcommunication.deMobil: +49 (0) 173 26 93 005Original-Content von: ac about communication GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39661/6137119