Vancouver, B.C. - 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das "Unternehmen" oder "Adelayde") (ADDY:CSE) (SPMTF:OTCID) (A41AGV:WKN) gibt bekannt, dass es plant, das Wolframprojekt Sisson NW in New Brunswick von unabhängigen Verkäufern zu erwerben. Das Projekt grenzt direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. Am 7. August 2025 meldete Northcliff Resources Ltd., dass es vom US-Verteidigungsministerium und von der kanadischen Regierung eine Finanzierung in Höhe von insgesamt rund 29 Millionen CAD erhalten hat, um sein Projekt voranzutreiben. Dieses neue Projekt umfasst 89 Claims, die sich über 4.890 zusammenhängende Acres mit aussichtsreichen Wolframvorkommen erstrecken. Mit diesem neuen Projekt verfügt Adelayde in New Brunswick zusammen mit seinem bereits bestehenden, 4.890 Acres großen Wolframprojekt Sisson North über eine beträchtliche Fläche von 9.780 Acres mit aussichtsreichen Wolframvorkommen. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt aller behördlichen Genehmigungen. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Liegenschaften in der Nähe von Adelayde nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf Liegenschaften des Unternehmens schließen lassen.

James Nelson, President von Adelayde, erklärte: "Kritische Metalle, einschließlich Wolfram und Antimon, sowie Seltenerdmetalle sind erneut ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit gerückt, da die Auseinandersetzungen zwischen den USA und China um diese Metalle laut einem Bericht von Reuters(1) eskaliert sind. Die Kombination aus Chinas verschärfter Kontrolle der Wolframproduktion und der steigenden Nachfrage nach diesem wichtigen Material hat den Wert von Wolfram auf dem Weltmarkt weiter in die Höhe getrieben. Die Juniormärkte für Wolfram sind weiterhin sehr lebhaft, was sich in stark steigenden Kursen von Unternehmen wie American Tungsten Corp. (TUNG) zeigt, dessen Aktien von 0,03 $ im Oktober 2024 auf einen Höchststand von 4,74 $ am 10. Oktober 2025 gestiegen sind. Dies belegt die starke Nachfrage der Investoren nach Unternehmen aus dem Wolfram-Umfeld." Herr Nelson fuhr fort: "Angesichts der aktuellen Goldpreise, die um das Allzeithoch liegen, freut sich das Unternehmen außerdem darauf, im Jahr 2025 ein erstes Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Esmeralda County in Nevada zu starten. Das Unternehmen wird im weiteren Jahresverlauf 2025 und auch darüber hinaus sehr aktiv bleiben, und das Management ist hinsichtlich der kurz- und langfristigen Wachstumsaussichten äußerst optimistisch."

Das Unternehmen hat dem Erwerb des Wolframprojekts Sisson NW durch die Emission von insgesamt 6.000.000 Stammaktien (vorbehaltlich einer viermonatigen Haltefrist) zu einem angenommenen Preis von 0,11 $ sowie durch eine Barzahlung in Höhe von 5.000 $ wie folgt zugestimmt:

(a) Zahlung von 5.000 $ und Ausgabe von 4.500.000 Stammaktien am Kapital des Optionsnehmers an die Eigentümer, wie in der beigefügten Anlage B dargelegt, innerhalb von sieben (7) Werktagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung; und

(b) Ausgabe von 1.500.000 Stammaktien am Kapital des Optionsnehmers an die Eigentümer, wie in der beigefügten Anlage B dargelegt, nachdem der Optionsnehmer innerhalb von achtzehn (18) Monaten nach Unterzeichnung der Vereinbarung Explorationsausgaben in Höhe von mindestens 200.000 $ auf der Liegenschaft getätigt hat. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt aller behördlichen Genehmigungen.

Qualifizierter Sachverständiger für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Mitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo., Direktor des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Adelayde Exploration Inc.

Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, die direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals und Century Lithium Corp. grenzt und für die eine Ressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 723.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, insgesamt also 2.092.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE), vorliegt, das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithium-Sole-Beckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South, das 4.890 Acres große Wolframprojekt Sisson North und des 4.890 Acres umfassenden Wolframprojekts Sisson NW, die sich alle in New Brunswick befinden. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens hindeuten.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Adelayde aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an info@adelaydeexp.com.

Adelayde Exploration Inc.

"James Nelson"

James Nelson

President, Chief Executive Officer und Direktor

Weitere Informationen zu dieser Pressemeldung erhalten Sie über:

Adelayde Exploration Inc.

James Nelson, President, CEO und Direktor

T: 604-646-6903

E: info@adelaydeexp.com

W: www.adelaydeexp.com

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "könnte", "sollte", "voraussichtlich", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, wie beispielsweise die geplante Verwendung der Erlöse aus der Finanzierung. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle von Adelayde entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung vom Management als angemessen erachtet wurden, können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung, und Adelayde lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

https://www.reuters.com/world/china/china-tightens-rare-earth-export-controls-2025-10-09/ (1).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

