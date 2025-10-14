Für BYD wird die internationale Expansion immer wichtiger: Auf dem Heimatmarkt herrscht ein intensiver Preiskampf, gleichzeitig hat BYD bereits einen hohen Marktanteil. Um die Wachstumsraten hochzuhalten, expandiert der Autobauer nun aggresiv. Einen Tag nachdem das wichtige Werk in Brasilien eröffnet wurde, fasst BYD eine dritte Fabrik für Europa ins Auge. Die Details.Laut Reuters hat der chinesische Autobauer Spanien als favorisierten Standort für einen dritten Standort in Europa ausgewählt. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
