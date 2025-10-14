Gerresheimers vollständiger Q3/25-Bericht bestätigte den deutlichen Abschwung, der sich bereits in den vorläufigen Zahlen abgezeichnet hatte. Der Umsatz stieg zwar um 12 % yoy auf 560,7 Mio. EUR, organisch ging er jedoch um 1,2 % zurück, während die Nachfrage im Kosmetiksegment weiter nachließ. Das EBIT sank auf 7,4 Mio. EUR (Marge 1,3 %) und wurde durch höhere Kosten sowie Restrukturierungsaufwendungen belastet, was zu einem EPS von -0,37 EUR führte. Nach der dritten Prognosesenkung innerhalb von zwölf Monaten erwartet das Management nun für das GJ 2025 einen Umsatzrückgang von 2-4 % und eine bereinigte EBITDA-Marge von 18,5-19 %. Angesichts eines langwierigen Restrukturierungsprozesses, steigender Verschuldung und zu optimistischer Konsensschätzungen senken wir unser Kursziel auf 31,00 EUR und bestätigen unsere Halten-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gerresheimer-ag





© 2025 mwb research