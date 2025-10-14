Oberursel (www.anleihencheck.de) - In der aktuellen Ausgabe des monatlichen "Investment Radar" analysieren die BfV Bank für Vermögen AG und die BCA AG die jüngsten Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten.Es zeige sich, dass die US-Notenbank im September den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und damit den erwarteten Zinssenkungszyklus eingeleitet habe. Die neue Zielspanne liege nun bei 4,0 bis 4,25 Prozent. Investoren würden mit weiteren Schritten in den kommenden Monaten rechnen, nicht zuletzt aufgrund des politischen Drucks aus dem Weißen Haus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
