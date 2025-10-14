General Motors stellt die Entwicklung der nächsten Generation von Wasserstoff-Brennstoffzellen unter seiner Marke Hydrotec ein. Stattdessen will sich der OEM mit seinen Mitteln auf "Batterien, Ladetechnologie und Elektrofahrzeuge" konzentrieren. General Motors hat einige Jahre lang Brennstoffzellen-Systeme für unterschiedlichste Anwendungen unter dem Label Hydrotec vermarktet. Das Geschäft lohnt sich jedoch nicht. GM gibt an, die Entwicklung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net