BÖRSE AKTUELL: Wall Street nach Verlusten teilweise erholt (14.10.2025)

Die Börse Aktuell zeigt eine teilweise Erholung der US-Märkte nach den Verlusten vom Freitag. Auslöser war eine versöhnliche Botschaft von Donald Trump sowie Signale aus Peking, die auf eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche hinweisen.

Scott Bessent bestätigte, dass das geplante Treffen zwischen Präsident Trump und Präsident Xi weiterhin im Kalender steht, warnte jedoch, dass der laufende Government Shutdown zunehmend die Wirtschaftsaktivität belaste.

Das chinesische Handelsministerium erklärte, die Verhandlungen mit den USA liefen weiter auf Arbeitsebene. Gleichzeitig leitete Peking jedoch eine Untersuchung zu den Auswirkungen der US-Zölle auf den chinesischen Transportsektor ein, insbesondere gegen fünf US-Unternehmen.

Der S&P 500 legte um 1,5 %, der Nasdaq um 2,2 % zu. Dennoch eröffnen die US-Futures heute schwächer: Der US500 verliert 0,35 - der US100 0,5 %.

Asien und Pazifikmärkte

In Asien handelt die Börse aktuell uneinheitlich. Während chinesische Index-Futures nur geringe Verluste zeigen, fällt der Nikkei 225 um 0,35 - und der Hang Seng (HK.cash) um 0,2 %. Ein Lichtblick ist Südkorea: Der KOSPI erreicht ein neues Rekordhoch - angetrieben durch starke Gewinnprognosen für Samsung.

In Australien stieg der NAB Business Confidence Index im September auf 7 Punkte (August: 4). Steigende Umsätze und Margen kompensieren die Schwäche am Arbeitsmarkt...

