Aichach (ots) -Im Rahmen des diesjährigen DGPL-Kongresses (Deutsche Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie) in Salzburg, Österreich wurde am letzten Septemberwochenende der Juzo Forschungspreis in der Phlebologie verliehen. Die renommierte Auszeichnung ging an Thomas Fleischhauer, M. Sc., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Universitätsklinikum Heidelberg, für seine herausragende Arbeit im Forschungsprojekt "Ulcus Cruris Care".Das Projekt "Ulcus Cruris Care" widmet sich der Verbesserung der ambulanten Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Ulcus cruris venosum (UCV) - einer chronischen venösen Wunde, die für Betroffene mit langwierigen Heilungsverläufen und erheblichen Einschränkungen im Alltag verbunden ist.Die Kompressionstherapie gilt als die wirksamste Behandlungsmethode in der Therapie des Ulcus cruris venosum und hat den größten positiven Einfluss auf die Betroffenen. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Wundheilung mit leitliniengerechter Kompressionstherapie 3,6-mal höher als ohne. Studienberichte des Projekts zeigen jedoch, dass die Kompressionstherapie trotz des Status als zentrale und wichtigste Säule der UCV-Therapie gerade mal bei 14 % der Patientinnen und Patienten angewendet werde.Ziel des Projekts ist es nun, die Kompressionstherapie wieder in den Vordergrund der Behandlung zu rücken und mit einem patientenorientierten sowie evidenzbasierten Konzept die Versorgungslücke in der hausärztlichen Praxis zu schließen. Dabei soll eine zielgerichtete Patientenedukation erfolgen, um jene über die Wichtigkeit der Kompressionstherapie zu sensibilisieren."Mit Ulcus Cruris Care schaffen wir eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Evidenz und praktischer Versorgung", so Thomas Fleischhauer bei der Preisverleihung. "Die Auszeichnung mit dem Juzo Forschungspreis ist eine große Anerkennung für unser Forschungsprojekt und ein starkes Signal für die Bedeutung patientenzentrierter Versorgungskonzepte in der UCV-Versorgung."Mit dem Forschungspreis Phlebologie fördern Juzo und die Deutsche Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie speziell die Forschung, welche sich auf die interdisziplinäre Kompressionstherapie fokussiert. "Die Auszeichnung wird seit 2019 jährlich an der Jahrestagung des DGPL vergeben und würdigt Projekte, die durch innovative Ansätze die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit venösen Erkrankungen nachhaltig verbessern", so Ulrich Frey, Leiter Medical Affairs bei Juzo.