Unterföhring (ots) -- HD+ Stream wird auf vielen Streaming-Geräten verfügbar- Zugriff auf über 100 HD-Sender und über 120.000 Mediathekeninhalte- Zwei parallele Streams für Nutzung auf Stick, Smartphone, Tablet oder TV- Start auf Android-Geräten von waipu.tv, Magenta TV und Google Chromecast / weitere Geräte und Hersteller folgen- Preis: 9,99 EUR pro Monat; erster Monat gratis; monatlich kündbarHD+ erweitert mit HD+ Stream die Verfügbarkeit seines Angebotes für Fernsehen über das Internet. Das neue Angebot eröffnet auch Haushalten ohne Satellit oder kompatiblen Smart-TV die Möglichkeit, HD+ nutzen zu können: Über einen TV-Stick oder eine TV-Box. Zum Start ist HD+ dafür als Android-App für waipu.tv-, Magenta TV- sowie Google Chromecast-Geräte verfügbar. Noch in diesem Jahr wird die Verfügbarkeit von HD+ auf weiteren TV-Sticks und -Boxen folgen. HD+ Stream kann ab sofort auf der HD+ Website gebucht werden.Mit aktivem HD+ Stream erleben Nutzerinnen und Nutzer Live-TV von über 100 HD-Sendern. Sie können in den Mediatheken von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern gleichzeitig aus 120.000 Inhalten ihr Wunschprogramm finden und nutzen Funktionen wie Neustart und Pause.HD+ Stream läuft auf TV-Sticks und TV-Boxen, auf Samsung- und Panasonic-TV-Geräten (mit der HD+ IP TV-App), Smartphones und Tablets. Besitzerinnen und Besitzer eines entsprechenden Sticks oder einer Box können die HD+ App im Google Play Store herunterladen. Für Smartphones und Tablet findet sich die App im Google Play Store oder im Apple App Store. Damit kann HD+ zu Hause und unterwegs genutzt werden - auch innerhalb der EU ohne Zusatzkosten. Parallel kann auf zwei Geräten gestreamt werden. HD+ Stream kostet 9,99 EUR pro Monat. Der erste Monat ist kostenlos, das Abo monatlich kündbar."In vielen Haushalten steckt bereits ein TV-Stick im Fernseher. Mit HD+ Stream erhalten diese Haushalte nun auch die Möglichkeit, HD-Fernsehen mit den vielfältigen Funktionen von HD+ nutzen zu können - und das zu einem attraktiven Preis sowie einer enormen Auswahl bei den möglichen Endgeräten. Damit entscheiden die Zuschauer flexibel, wie und wo sie ihr Programm sehen möchten", sagt Andreas Schulz, Leiter Produktmanagement der HD PLUS GmbH.Bestandskundinnen und -kunden mit einem HD+ Satellitenprodukt können die Zusatzfunktion für 3 EUR pro Monat hinzubuchen, um zusätzlich zwei Streams auf entsprechenden TV-Sticks, TV-Boxen, auf Samsung- oder Panasonic-TV-Geräten mit HD+ IP sowie auf Smartphones oder Tablets nutzen zu können.Mehr Informationen, Support und die Produktseite finden Interessierte im HD+ Webshop unter https://www.hd-plus.de/produkte/stream.Über HD PLUSHD+ bietet über Satellit und IP allen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ seit 2021 auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP, und seit 2024 mit dem HD+ IP TV-Stick ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 100 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie die frei empfangbaren HD-Sender. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.Sollten Sie keine Pressemeldungen mehr erhalten wollen, kontaktieren Sie uns einfach unter frank.lilie@hd-plus.de.Weitere Informationen zu unserer aktuellen Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.hd-plus.de/hd-plus/datenschutzFür Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896 1640frank.lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/6137165