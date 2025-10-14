Der erfolgreiche Starship-Testflug ist ein wichtiger Schritt für SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen ist jetzt in der Lage, Version 3 des Raumschiffs in Angriff zu nehmen - und dadurch der finalen Mission ein gutes Stück näher zu kommen. SpaceX hat schwierige Monate hinter sich. Immer wieder mussten Tests mit der zweiten Version des Starships verschoben werden oder die Testflüge der SpaceX-Rakete endeten in einer Explosion. Dementsprechend haben viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n