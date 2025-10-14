Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist in Deutschland auf 2,4% gestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies sei der höchste Wert seit Dezember 2025. Zuletzt habe die Inflationsrate noch bei 2,2% gelegen. Die Dienstleistungen hätten sich im September um 3,4% nach 3,1% im August und verteuert Juli. Die Preise für Energieprodukte seien mit 0,7% zum Vorjahresmonat weniger stark zurückgegangen wie die letzten Monate und würden somit inflationsdämpfend wirken. (14.10.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de