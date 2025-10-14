Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Abseitig neuer Zoll-Hiobsbotschaften haben die Finanzmärkte die Bewegung vom Freitagnachmittag zu Beginn der neuen Woche nur teilweise korrigiert, so die Analysten der Helaba.So seien die Aktiennotierungen und der Ölpreis solide in die Woche gestartet und auch der US-Dollar habe zum Euro wieder etwas an Boden gut machen können. Der hiesige Rentenmarkt zeige sich in Abwesenheit der US-Marktteilnehmer (Columbus Day) ebenfalls stabil. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
