Die Kurse am Kryptomarkt geben weiter nach. Nach dem massiven Abverkauf am Wochenende setzt sich die Korrektur fort. Bitcoin und Ethereum stehen erneut unter erheblichem Verkaufsdruck. Auslöser sind neue Spannungen zwischen den USA und China, die Anleger zunehmend verunsichern.Der Bitcoin, die nach Marktkapitalisierung größte Digitalwährung, verlor am Dienstagmorgen bis zu drei Prozent und notiert aktuell bei rund 111.500 Dollar. Noch härter trifft es Ethereum, wo der um mehr als sechs Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
