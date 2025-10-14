© Foto: DALL·EDer Silber- und Goldproduzent Fresnillo hat zuletzt für Aufsehen gesorgt: Am Montag kletterte die Aktie um über 9 Prozent auf neue Jahreshöchststände - und übertraf damit deutlich die Markttrends. Treiber dieser Rallye sind die zuletzt stark gestiegenen Edelmetallpreise: Gold und Silber setzen ihren Aufwärtstrend fort, was Fresnillo in die Karten spielt. Gleichzeitig berichten Marktbeobachter von erhöhter Aufmerksamkeit für Bergbauaktien, da diese als Hebel auf die Rohstoffpreise gelten - insbesondere wenn geopolitische oder währungspolitische Unsicherheiten zunehmen. Im operativen Geschäft meldete Fresnillo bereits im ersten Halbjahr herausragende Zahlen: Der Gewinn stieg um mehrere …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE