Berlin (ots) -Im Bereich der Wohnungslosenhilfe werde in ihrem Etat nicht gekürzt, hat Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe dem Radiosender rbb 88.8 am Dienstag gesagt. Um Obdach- und Wohnungslosen zu helfen, gebe der Senat mittlerweile 34 Millionen Euro im Jahr aus; 2016 seien es noch 4,3 Millionen gewesen, so die SPD-Politikerin."Es ist richtig, dass wir eine angespannte Haushaltslage haben und auch der Berliner Senat sparen muss und auch jedes Ressort sparen muss. Wir haben geschaut in meinem Bereich [...] und ich kann sagen, dass wir im Bereich der Wohnungslosenhilfe unsere Mittel gerade da, wo es die Menschen am dringendsten brauchen, nicht gekürzt haben."Dass Berlin - wie andere Metropolen auch - eine große Anziehungskraft auf obdachlose Menschen ausübe, habe vielseitige Gründe, so Kiziltepe: "Weil sie sich hier besseren Schutz erhoffen, aber auch weniger Stigmatisierungen ausgesetzt sind als im ländlichen Raum."Verdrängung, wie etwa in München, sei aber keine Lösung: "Wir müssen die Menschen konkret vor Ort mit aufsuchender Arbeit unterstützen [...] um erstmal Vertrauen aufzubauen und dann im besten Fall natürlich diese Menschen aus dieser Situation auch wieder rausholen zu können".rbb 88.8 hat am Dienstag die Aktion "Zusammen ist besser" gestartet, mit dem Ziel Pflegepakete für die rund 6.000 Berliner Obdachlosen zusammenzustellen. Hierfür ermuntern wir unsere Hörerinnen und Hörer, Produkte wie Zahnpasta und Socken zu spenden. Als Dank erhalten sie einen von Frank Zander gestalteten Beutel.Einzelheiten finden Sie hier: https://www.rbb888.de/Programmaktionen/zusammen-ist-besser-2025.html