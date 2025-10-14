Emittent / Herausgeber: Donner & Reuschel AG, Investor Services / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

TBF und DONNER & REUSCHEL laden ein zum IV. THINK TANK Active Investing



14.10.2025 / 11:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





D&R Investor Services betreut unabhängige Asset Manager sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die DONNER & REUSCHEL die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert D&R Investor Services über eine aktuelle Veröffentlichung des Kooperationspartners TBF Global Asset Management. TBF und DONNER & REUSCHEL laden ein zum IV. THINK TANK Active Investing In einer Welt, in der (geo-) politische Spannungen, vielschichtige Transformationen und strukturelle Marktverwerfungen die Regeln täglich neu schreiben, ist standardisiertes Asset Management tabu! Der THINK TANK verdeutlicht, wie Active Investing konsequent über Benchmarks, konventionelle Investmentprozesse und passive Indizes hinausgeht. Strategische Flexibilität, lokale Expertise und - speziell in diesem THINK TANK - nachhaltige Kreditvergabe eröffnen neue Performance-Perspektiven jenseits von Markowitz oder klassischen Asset-Management-Prozessen. Sehr interessant auch in diesem Zusammenhang der folgende Artikel: Zwei aktuelle Umfragen zeigen, dass professionelle Anleger mehr in aktive verwaltete Strategien investieren, um sich gegen wachsende Marktrisiken zu wappnen (Link zum Artikel: Investoren setzen verstärkt auf aktives Fondsmanagement ). Der THINK TANK Active Investing findet am Donnerstag, den 06. November 2025, von 08:30 bis 09:45 Uhr mit Raum für Ihre Diskussionsbeiträge online statt.

Zur Anmeldung: THINK TANK Active Investing IV | diefondsplattform: Fondsplattform In der Diskussion dieses Mal: - Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin, Invest in Visions - unser Gast - - Patrick Vogel, Senior Portfoliomanager und Leiter Strategisches Asset Management, TBF Global Asset Management - Initiator - - Carsten Mumm, Chefvolkswirt, DONNER & REUSCHEL - Initiator - Im Fokus dieser Ausgabe: - Jenseits von Benchmarks: Invest in Visions Mikrofinanzfonds bietet Zugang zu Märkten mit deutlichen Entwicklungsimpulsen. Durch langjährige, persönliche Beziehungen zu lokalen Instituten verstehen wir Herausforderungen und Chancen aus erster Hand - Nähe statt Distanz. - Flexibilität als Schlüssel: TBF setzt auf dynamisches Portfoliomanagement, das globale Verschiebungen in Nachfrage, Angebot und Lieferketten aktiv nutzt. Volatilität wird zur Chance - Drawdowns und Marktbewegungen werden strategisch eingesetzt, um Performance zu generieren. - Nachhaltigkeit mit Impact: Sinkende Zinsen entlasten mittelfristig Endkreditnehmer in Entwicklungsländern, während unsere langfristigen Darlehen lokale Realwirtschaften stärken - mit spürbarem Effekt für Menschen vor Ort. - Aktives Management ohne Kompromisse: Ob Aktien als Ertragsmotor, Bottom-up-selektierte Fixed-Income-Strategien oder Spezialsituationen - jedes Element wird aktiv gesteuert, um ein robustes Basisinvestment zu schaffen. Stellen wir uns gemeinsam den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Zur Anmeldung: THINK TANK Active Investing IV | diefondsplattform: Fondsplattform Über Invest in Visions Die Invest in Visions GmbH wurde 2006 von Edda Schröder mit der Vision gegründet, institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Impact Investments zu ermöglichen, also zu Anlagen, die neben finanziellen Erträgen auch positive gesellschaftliche Auswirkungen bieten. Im Jahr 2011 erreichte Invest in Visions einen bedeutenden Meilenstein: Gemeinsam mit der HANSAINVEST GmbH wurde der erste Mikrofinanzfonds in Deutschland ins Leben gerufen, der auch Privatanlegern offensteht. Im Jahr 2025 folgte ein weiterer innovativer Schritt: Mit der HANSAINVEST LUX wurde der IIV Solar Electrification Debt ELTIF aufgelegt - der erste europäische Investmentfonds, der sich auf die Finanzierung netzunabhängiger Stromversorgung in Subsahara-Afrika konzentriert. Dieser Fonds ist sowohl für institutionelle als auch für private Anleger zugänglich. Über TBF TBF verfügt als unabhängiger Asset Manager von 1,2 Mrd. EUR und renommierten Fondsmanagern mit über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezialisiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds in Publikums- und maßgeschneiderten Spezialfonds. TBF ist auf die Unternehmensanalyse spezialisiert und setzt darüber hinaus im Anleihenbereich langjährig erprobte risikoadjustierende Strategien ein. Seit der Gründung der TBF Global Asset Management GmbH im Jahr 2000 wird konsequent eine Unternehmenskultur, die vom Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung geprägt ist, verfolgt. Als inhabergeführtes Unternehmen agiert TBF unabhängig von den Modeerscheinungen des Kapitalmarktes. Diese Unabhängigkeit gibt TBF die Freiheit, Investitionsentscheidungen eigenständig zu treffen und ihre wertorientierte, auf langfristigen Erfolg abzielende Anlagestrategie stets im Sinne der Investoren umzusetzen. Die Partner und Kunden der TBF profitieren von einer offenen Kommunikation, kurzen Entscheidungswegen und einer professionellen Aufstellung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tbfsam.com/

Disclaimer © 2025 TBF Global Asset Management GmbH (für vorstehende Texte und Bilder). Alle Rechte vorbehalten. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen kurzfristiger Zeiträume (unter 12 Monaten) müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto, das heißt, inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschlägen. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage des Basisinformationsblattes (PRIIPs) und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter: www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasser wieder und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Information genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Information oder deren Inhalt. Änderungen dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





