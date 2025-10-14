Dem Silberpreis gelang im Oktober das Überwinden der 50-Dollar-Marke und er übertraf damit das bisherige Rekordhoch aus dem Jahr 2011. Trotz der rasanten Rally verfügt der "kleine Bruder" von Gold weiterhin über erhebliches Nachholpotenzial. Silber kletterte im frühen Dienstagshandel zeitweise sogar über die Marke von 53 Dollar. Da sich der Silberpreis in diesem Jahr bereits um 79 Prozent verteuert und sich damit deutlich besser als Gold (+56 Prozent) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
