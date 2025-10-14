Die Aktie von Salesforce scheint kurz vor einer Wende zu stehen. Nach Monaten der Schwäche deutet vieles darauf hin, dass der Titel vor einer nachhaltigen Erholung steht - gestützt durch starke Fundamentaldaten, wachsende KI-Aktivitäten und eine widerstandsfähige Kursentwicklung. Ein Zeichen von relativer Stärke im volatilen Markt Während die großen US-Indizes zuletzt um bis zu 3,5 Prozent nachgaben, hielt sich Salesforce mit einem Rückgang von lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
