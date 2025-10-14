Whatsapp testet derzeit eine neue Seitenleiste auf dem iPad - ähnlich wie bei der Mac-Version. Das Update soll die Bedienung deutlich verbessern. Gleichzeitig werden neue Funktionen für Medienqualität und Facebook-Links in Chats erprobt. Meta arbeitet daran, Whatsapp auf dem iPad funktionaler zu machen. In der aktuellen Beta-Version 25.29.10.72 für iPad erhalten Nutzer:innen laut WAbetainfo erstmals Zugang zu einer vertikalen Seitenleiste, die die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n