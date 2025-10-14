Zu oft wurde es in den vergangenen Monaten benutzt. So auch in der Pressemitteilung des neuesten ZEW-Konjunkturbarometers. Dessen Konjunkturerwartungen notieren für Oktober zwei Punkte über dem Vormonats-Wert bei +39,3 Zählern. Die Einschätzung zur momentanen Konjunkturlage Deutschlands gibt dagegen weiter nach: auf nun -80 nach -76,4 Punkten im September.
