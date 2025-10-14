SBO hat die Übernahme des britischen Unternehmens 3T Additive Manufacturing abgeschlossen und stärkt damit die Sparte Precision Technology sowie die Präsenz in strukturell wachsenden Branchen wie Luft- und Raumfahrt sowie Halbleiter. Das Öl- und Gasumfeld bleibt verhalten, mit einem Brent-Preis von rund 63 USD/bbl und weiterhin disziplinierter Investitionstätigkeit der E&P-Unternehmen; eine Erholung ist voraussichtlich nicht vor Mitte 2026 zu erwarten. Gleichzeitig signalisieren rekordhohe Gebote bei US-Auktionen für Geothermie-Lizenzen zunehmendes Interesse an Subsurface-Bohrtechnologien jenseits von Öl & Gas und bestätigen SBOs Diversifizierungsstrategie. Dank solider Finanzlage, hoher technologischer Kompetenz und dem angestrebten Ausbau des non-O&G-Anteils bleibt SBO ein langfristig attraktiver Qualitätswert, der einer Belebung des O&G-Zyklus zusätzlich profitieren dürfte. KAUFEN, Kursziel 40,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sbo-ag
© 2025 mwb research