Der Edelmetallsektor ist außer Rand und Band. Gold und Silber explodieren. Die Vehemenz der Rallyebewegungen ist gewaltig. Doch auch abseits von Gold und Silber tut sich etwas. Bei Platin brodelt es. Auch das gewaltig!Gold und Silber explodieren Wie explosiv im wahrsten Sinne des Wortes die Stimmung im Gold- und Silbersektor ist, verdeutlicht die Reaktion auf die Preisrückgänge vom vergangenen Donnerstag. Gold und Silber zündeten bereits am Freitag wieder den Turbo und legten zu Wochenbeginn beeindruckend nach. Gold zeigte eindrucksvoll, dass die Marke von 4.000 US-Dollar offenkundig nur eine Durchgangsstation auf dem Weg in Richtung 5.000 US-Dollar ist. Bei Silber ist der Sachverhalt
