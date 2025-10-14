Ethereum hat gemeinsam mit dem restlichen Krypto-Markt zuletzt ordentlich Federn lassen müssen. Doch ist eine Rallye zu den bisherigen Rekordhochs nur eine Frage der Zeit? Trump-Crash kein Grund zur Panik? Am vergangenen Freitag hat Donald Trump die Märkte mit seinen Zoll-Drohungen erneut in Panik versetzt und insbesondere die Krypto-Werte sind deutlich unter Druck geraten. Doch nach dem Zurückrudern des US-Präsidenten stellt sich nun die Frage: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
