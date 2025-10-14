Leona Spauszus ist Trainerin und Speakerin für künstliche Intelligenz im Versicherungsvertrieb. Als KI-Pionierin zeigt sie, wie KI den Arbeitsalltag von Vermittlern und Führungskräften im Vertrieb effizienter macht. Für AssCompact gibt sie in ihrer monatlichen KI-Kolumne praxisnahe KI-Tipps speziell für Makler. Die Ein-Personen-Struktur ist im Maklermarkt weitverbreitet. Beratung, Kundenservice, Marketing, Social Media und Backoffice: All das erledigen viele Makler allein. Das führt zu übervollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact