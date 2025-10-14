Berlin (ots) -Es wird noch falscher, es wird noch lustiger. Nach dem Erfolg der ersten Staffel von "Falsch, aber anders lustig" in der ARD Mediathek geht das Comedy-Format ab Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, in die zweite Runde. Host Moritz Neumeier versammelt in zwölf neuen Ausgaben Comedians und andere mutige Mitstreiter:innen, die in Zweier-Teams gegeneinander spielen. Die Aufgabe bleibt: immer die witzigste, aber nicht die richtige Antwort geben.Neue Disziplinen und noch mehr ImproJedes Team besteht aus jeweils zwei Comedians. Neben klassischen One-Linern werden bei "Falsch, aber anders lustig" vor allem die Improvisationsfertigkeiten getestet. In Staffel 2 wird noch mehr gemeinsam improvisiert und unvorhergesehen über Grenzen gegangen: Werbung aus den 50er Jahren wird endlich ins Jahr 2025 gebeamt. Fred Costea muss Gags von Filiz Tasdan vortragen. Und es gibt Tipps, wie sich ein Kindergeburtstag in nur einem Satz ruinieren lässt. Wichtigstes Kriterium dabei wie immer: Es muss lustig sein. Und anders. Unter anderem mit dabei sind: Till Reiners, Filiz Tasdan, Fred Costea, Ana Lucia, Gazelle und Niklas van Lipzig.Ab dem 16. Oktober werden in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/falsch-aber-anders-lustig/staffel-1/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvZmFsc2NoLWFiZXItYW5kZXJzLWx1c3RpZw/1) wöchentlich je zwei Folgen veröffentlicht. Aufgezeichnet in der Comedy-Hauptstadt Berlin verfolgt der rbb mit dem Format das Ziel weiter, junge Comedians zu fördern. "Falsch, aber anders lustig" ist eine Produktion von rbb, NDR und WDR.Die erste Folge steht für angemeldete Journalist:innen im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2025/10/20251014-neue-staffel-falsch-aber-anders-lustig-ab-16-oktober-ard-mediathek.html) und im Vorführraum von Das Erste zur Ansicht. Honorarfreie Pressefotos finden Sie auf www.ard-foto.de.Pressekontakt:Ulrike Herrulrike.herr@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12 115Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6137402