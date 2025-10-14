An den globalen Finanzmärkten bahnt sich ein neuer Megatrend an: der sogenannte "Debasement-Trade". Während Regierungen ihre Schulden weiter auftürmen und Vertrauen in klassische Währungen schwindet, suchen Anleger Zuflucht in alternativen Wertspeichern. Der einst unerschütterliche Dollar steht zunehmend unter Druck - und Gold erlebt eine Renaissance als Symbol für Stabilität in einer Ära geldpolitischer Entwertung. Der "Debasement-Trade" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Finanzmarktwelt.de