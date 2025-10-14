NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Reedereien bestellten weiterhin reichlich neue Schiffe, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung der aktuellen Lage der europäischen Logistikunternehmen. Und dabei erscheine die Nachfrage nach Frachtraum eher träge. Die Frachtraten dürften schwach bleiben./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 17:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
© 2025 dpa-AFX-Analyser