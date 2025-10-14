Anzeige
Mehr »
Dienstag, 14.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Defence-Boom 2025: Jetzt im Fokus der NATO-Partner - weitere Kursfantasie nach dieser Einladung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
14.10.2025 12:45 Uhr
170 Leser
Artikel bewerten:
(1)

AUKTION/Bund emittiert neue Bundesschatzanweisungen

DJ AUKTION/Bund emittiert neue Bundesschatzanweisungen

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag bei einer Auktion neuer Bundesschatzanweisungen 4,250 Milliarden Euro erlöst. Die Bundesbank akzeptierte alle Gebote zum niedrigsten Preis und erfüllte auf Nicht-Wettbewerbsbasis 80 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur nahm wie üblich eine Tranche zu Zwecken der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes. Folgende Details wurden zu der Transaktion bekannt: 

=== 
Emission       2%-ige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 16. Dezember 2027 
Volumen       5,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   5,909 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   4,250 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,4 
Durchschnittsrend.  1,91% 
Durchschnittskurs  100,178 
Mindestkurs     100,175 
Wertstellung     16. Oktober 2025 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 06:13 ET (10:13 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.