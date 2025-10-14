DJ AUKTION/Bund emittiert neue Bundesschatzanweisungen

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag bei einer Auktion neuer Bundesschatzanweisungen 4,250 Milliarden Euro erlöst. Die Bundesbank akzeptierte alle Gebote zum niedrigsten Preis und erfüllte auf Nicht-Wettbewerbsbasis 80 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur nahm wie üblich eine Tranche zu Zwecken der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes. Folgende Details wurden zu der Transaktion bekannt:

=== Emission 2%-ige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 16. Dezember 2027 Volumen 5,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,909 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,250 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,4 Durchschnittsrend. 1,91% Durchschnittskurs 100,178 Mindestkurs 100,175 Wertstellung 16. Oktober 2025 ===

