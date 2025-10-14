Bonn (www.anleihencheck.de) - Seit dem Beginn des "Shutdowns" der Regierungsstellen ab dem 1. Oktober werden keine Daten der BLS und anderer Regierungsstellen mehr veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Das heiße, sowohl der Arbeitsmarktbericht für den September als auch vermutlich die Erzeuger- und Verbraucherpreisdaten, die Mitte Oktober publiziert werden sollten, seien bzw. dürften erst mit deutlicher Verspätung veröffentlicht werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
