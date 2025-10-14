Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Juli stagnierte die britische Wirtschaft nach einem starken Juni zum Vormonat, erwartet wurde im Marktkonsens ein Anstieg um 0,2%, so die Analysten von Postbank Research.Im zweiten Quartal sei das BIP um 0,3% zum Vorquartal bzw. leicht aufwärts revidiert um 1,4% zum Vorjahresquartal gestiegen. Am Arbeitsmarkt habe der Lohndruck mit einem Anstieg um 4,7% zum Vorjahr im Juli nach 4,6% im Mai leicht zugenommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de