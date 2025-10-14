Köln (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte der Schwellenländer entwickelten sich im September freundlich, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced Fonds (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE).Der globale Marktindex und der Marktindex der asiatischen Schwellenländer seien deutlich angestiegen. Dominierend sei der chinesische Markt gewesen, welcher stark zugelegt habe. Der Marktindex der lateinamerikanischen Schwellenländer habe ebenfalls deutlich zugelegt. Dagegen hätten die Marktindizes der osteuropäischen Schwellenländer und der Frontier Markets nur moderate Zuwächse verzeichnet. Die Rentenmärkte der Schwellenländer hätten ebenfalls eine freundliche Entwicklung aufgewiesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
